Официально презентовали первый электромобиль Xiaomi: он мощнее и быстрее суперкаров

Это настоящая головная боль для Илона Маска и других производителей элитных авто

Седан Xiaomi SU7 с лучшей в мире аэродинамичностью представлен. Это первый автомобиль бренда, ранее производивший гаджеты и умную технику для дома.

Автомобиль получил средние размеры – длина почти 5 метров, ширина 196 сантиметров, высота – 144 см. Колесная база машины составляет 3000 мм.

Технические характеристики и дизайн Xiaomi SU7

Седан получил уникальные фары – с адаптивной конструкцией ADB. Самое интересное в нем то, что фары сами регулируются в зависимости от освещенности на дороге.

Ручка двери полускрытая, что придает аэродинамичности, но и не примерзнет в морозную погоду, как у Tesla. Салон будет в трех цветах – черном, сером и красном. Есть физические и сенсорные кнопки, спортивные сиденья, крутая аудиосистема, информационно развлекательная система и так далее.

А что под капотом? Автомобиль оснащен двумя моторами, суммарно развивающими мощность в 673 лошадиные силы. Неплохо, как для электрического седана, не правда ли? Крутящий момент при этом достигает безумных 838 Нм.

Модель может разгоняться до сотни всего за 2,78 секунды, и это быстрее, чем многие популярные суперкары. Максимальная скорость ограничена на отметке 275 километров в час.

При этом запас хода электромобиля составляет более 800 км. Заряжать машину можно на самой быстрой зарядке в мире – 800 В. Всего за 5 минут запас энергии можно пополнить для поездки на 200 километров, а за 15 минут – на более 500 километров.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой производитель техники и смартфонов — Huawei — также выпустил свой электрокар. Это флагманский кроссовер с 9 дисплеями в салоне.