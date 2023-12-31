Є час пригледіти для себе: найдешевші електрокари, які вийдуть у 2024 році

Наступного року електрокари стануть ще дешевшими і матимуть збільшений запас ходу

Сьогодні електрокари стають все більш популярними. За прогнозами експертів, у 2024 році ця тенденція збережеться. Та не всі ще готові пересідати на електрокари. На це є 2 причини — недостатня кількість зарядних станцій та висока ціна на ці машини, особливо якщо потрібен серйозний запас ходу.

Але кількість зарядних станцій зростає щодня, а електрокари з кожним роком дешевшають. Так, у 2024 році вийде відразу кілька недорогих, але класних машин з електричною силовою установкою. Можливо, час пригледіти варіант для себе. "Телеграф" проаналізував анонси найвідоміших світових виробників електрокарів і розповість про найкращі.

Geometry E Firefly від Geely

Geely є одним з найпопулярніших виробників електрокарів в Китаї. Щороку він створює все інноваційніші та технологічніші моделі.

Так, у 2024-му на ринки різних країн світу вийде новий електрокросовер Geometry E Firefly, стартова ціна якого складає лише 11 тисяч доларів. За ці гроші покупець отримає величезний автомобіль з можливістю проїхати до 400 кілометрів на одному заряді.

BYD Song L

BYD Song L називають головним конкурентом Tesla Cybertruck та справжнім головним болем для Ілона Маска. Адже китайський виробник створив дешевий електрокар з запасом ходу до 650 км. І коштує він всього 26 тисяч доларів (порівняйте з кібервантажівкою Tesla Cybertruck, ціни на яку досягають 100 тисяч доларів).

На вигляд електрокросовер теж доволі привабливий. Він уже продається в Китаї, і є там дуже популярним. Наступного року електрокар розповсюдиться на багато ринків світу.

Dongfeng Nammi 01

Dongfeng Nammi 01 — ще один дуже дешевий електрокар з Піднебесної з запасом ходу понад 400 кілометрів. Він може розганятися до 140 кілометрів за годину, а цінники стартують від 11 тисяч доларів.

Нещодавно модель показали на автосалоні в Гуанчжоу. На світовому авторинку її обіцяють представити уже у 2024 році.

Citroen My Ami Pop

Citroen My Ami Pop — електрокар, який стане максимально впізнаваним на вулицях будь-якого міста. З-поміж інших він вигідно вирізняється яскравим кузовом, зовсім не аеродинамічним дизайном та дуже низьким цінником.

Автомобіль коштуватиме близько 10 тисяч доларів. Щоправда, запас ходу його не дуже великий — 75 кілометрів. Та на кожен товар є свій покупець. Вважаємо, що електрокар, який вийде на ринок у 2024 році, стане популярним серед жителів мегаполісів.

Wuling HongGuang Mini EV

Мініатюрний електромобіль від General Motors, який має запас ходу до 280 км, представили 15 листопада. Уже наступного року він з’явиться на найбільших авторинках світу.

Оновлена модель Macaron має дуже цікаву передню частину, компактні розміри, але місткий салон. А коштуватиме вона лише 3 тисячі доларів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, популярні електрокари Tesla Model Y та Hyundai Ioniq 5 порівняли в реальних умовах.