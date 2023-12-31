Есть время присмотреть для себя: самые дешевые электрокары, которые выйдут в 2024 году

В следующем году электрокары станут еще дешевле и будут иметь увеличенный запас хода.

Сегодня электрокары становятся все популярнее. По прогнозам экспертов, в 2024 году эта тенденция сохранится. Но не все еще готовы пересаживаться на электрокары. На это есть 2 причины — недостаточное количество зарядных станций и высокая цена на эти машины, особенно если необходим серьезный запас хода.

Но количество зарядных станций растет каждый день, а электрокары с каждым годом дешевеют. Да, в 2024 году выйдет сразу несколько недорогих, но классных машин с электрической силовой установкой. Возможно, пора присмотреть вариант для себя. "Телеграф" проанализировал анонсы самых известных мировых производителей электрокаров и расскажет о лучших.

Geometry E Firefly от Geely

Geely является одним из популярнейших производителей электрокаров в Китае. Каждый год он создает все более инновационные и более технологичные модели.

Так, в 2024-м на рынки разных стран мира выйдет новый электрокроссовер Geometry E Firefly, стартовая цена которого составляет всего 11 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит огромный автомобиль с возможностью проехать до 400 км на одном заряде.

BYD Song L

BYD Song L называют главным конкурентом Tesla Cybertruck и настоящей головной болью для Илона Маска. Ведь китайский производитель создал дешевый электрокар с запасом хода до 650 км. И стоит он всего 26 тысяч долларов (сравните с кибергрузовиком Tesla Cybertruck, цены на который достигают 100 тысяч долларов).

На вид электрокроссовер тоже довольно привлекателен. Он уже продается в Китае, и там очень популярен. В следующем году электрокар распространится на многие рынки мира.

Dongfeng Nammi 01

Dongfeng Nammi 01 – еще один очень дешевый электрокар из Поднебесной с запасом хода более 400 километров. Он может разгоняться до 140 км/ч, а ценники стартуют от 11 тысяч долларов.

Недавно модель показали на автосалоне в Гуанчжоу. На мировом авторынке ее обещают представить уже в 2024 году.

Citroen My Ami Pop

Citroen My Ami Pop – электрокар, который станет максимально узнаваемым на улицах любого города. Среди других он выгодно отличается ярким кузовом, отнюдь не аэродинамическим дизайном и очень низким ценником.

Автомобиль будет стоить около 10 тысяч долларов. Правда, запас хода его не очень велик — 75 километров. Но на каждый товар есть покупатель. Считаем, что электрокар, который выйдет на рынок в 2024 году, станет популярен среди жителей мегаполисов.

Wuling HongGuang Mini EV

Миниатюрный электромобиль от General Motors, имеющий запас хода до 280 км, был представлен 15 ноября. Уже в следующем году он появится на самых больших авторынках мира.

Обновленная модель Macaron имеет очень интересную переднюю часть, компактные размеры, но вместительный салон. А обойдется она всего в 3 тысячи долларов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, популярные электрокары Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5 сравнили в реальных условиях.