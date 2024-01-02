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Это впечатляет: электрокар Xiaomi самостоятельно припарковался за несколько секунд на многоуровневой парковке (видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Как паркуется Xiaomi SU7
Как паркуется Xiaomi SU7. Фото Скриншот из видео

А еще он быстрее, чем большинство современных суперкаров.

Представивший недавно автомобиль Xiaomi SU7 поражает своими умениями. В частности, электромобиль оснащен новейшими технологиями бренда, который недавно концентрировался на производстве смартфонов и разумной техники для дома.

Через полгода после того, как Xiaomi впервые заговорила о планах на производство электрокаров, в свет вышла первая модель бренда. Выяснилось, что она инновационная.

Чем уникален этот электрокар

В рамках рекламной кампании Xiaomi опубликовала видео, на котором демонстрируются возможности электрокара по самостоятельной парковке. SU7 смог самостоятельно припарковаться на многоуровневой парковке где-нибудь в Поднебесной.

В опубликованном ролике видно, что водитель Xiaomi SU7 подъехал к гаражу, а затем нажимает соответствующую кнопку на экране. После того как человек вышел, автомобиль самостоятельно заезжает в гараж. Проезжая по разным уровням парковки, Xiaomi SU7 встречается с Audi A7. Казалось, сейчас произойдет ДТП, но умный электрокар увидел преграду на пути, развернулся и поехал еще выше. Там он нашел парковочное место и заехал туда задним ходом.

Пока не известно, как именно электрокар выбрал подходящее ему место — благодаря своим датчикам, имеет ли он картографический план этого парковочного комплекса. Во всяком случае, его возможности поражают.

Ранее стало известно, что Xiaomi SU7 имеет множество камер, радаров и лидеров. Он может ездить на автопилоте по автострадам и самостоятельно парковаться. Скоро к перечню функций умной машины будет добавлено вождение на автопилоте по улицам городов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый умный семиместный электрокар оказался дешевле, чем ожидалось. У него будет запас хода более 700 километров.

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