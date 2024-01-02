Новый умный семиместный электрокар оказался дешевле, чем ожидалось

Сегодня электрический минивэн официально вышел в продажу

Один из самых больших производителей электрокаров Xpeng выпустил свой первый электрический MPV. Это род минивэнов, построенных на легковой платформе, и с кузовом "универсал".

Производитель ожидает, что автомобиль будет иметь широкую популярность. Перед началом запуска производитель заявил, что во время предварительной продажи уже получил более 30 тысяч заказов. А его цена оказалась еще ниже, чем ожидалось – на 4 тысячи долларов, сообщает Carnewschina.

В чем особенность Xpeng X9

Автомобиль будет выпускаться в двух комплектациях – с передним приводом (мощность 235 кВт), а также полным (есть дополнительный двигатель мощностью 135 кВт). Минивэн развивает максимальную скорость 200 км/ч и первой сотни достигает за 5,7 секунды, что неплохо для такого класса автомобилей.

Также можно выбрать 2 версии батарей – на 84,5 и 101,5 кВт⋅ч. Обе поддерживают возможность подзарядки на высокомощных станциях быстрой зарядки — 800 В. Запас хода варьируется от 640 до 702 км соответственно.

Во время презентации основатель компании особое внимание уделил тому, насколько просторен салон. В частности, в нем можно вместить 5 велосипедов. Задний ряд складывается, что позволяет расширить багажное отделение до 2554 литра.

Интересно, что в салоне автомобиля есть 11-литровый холодильник. Интерьер – минималистичный, в духе Tesla. Здесь мало физических кнопок: их заменяет центральный экран управления диагональю в 17,3 дюйма. Также есть большой выдвижной экран для задних пассажиров.

Минивэн имеет функцию автономного вождения и парковки. Цены можно увидеть в табличке ниже:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве ракета попала в автосалон Tesla. Сгорело десятки электрокаров разных марок.