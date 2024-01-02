Новий розумний семимісний електрокар виявився дешевшим, ніж очікувалось

Сьогодні електричний мінівен офіційно вийшов у продаж

Один з найбільших виробників електрокарів Xpeng випустив свій перший електричний MPV. Це рід мінівенів, побудованих на легковій платформі, і з кузовом "універсал".

Виробник очікує, що автомобіль матиме широку популярність. Перед початком запуску виробник заявив, що під час попереднього продажу уже отримав понад 30 тисяч замовлень. А його ціна виявилася ще нижчою, ніж очікувалось — на 4 тисячі доларів, повідомляє Carnewschina.

У чому особливість Xpeng X9

Автомобіль випускатиметься у двох комплектаціях — з переднім приводом (потужність 235 кВт), а також повним приводом (є додатковий двигун потужністю 135 кВт). Мінівен розвиває максимальну швидкість 200 км/год і першої сотні досягає за 5,7 секунди, що непогано для такого класу автомобілів.

Також можна обрати 2 версії батарей — на 84,5 та 101,5 кВт·год. Обидві підтримують можливість заряджання на високопотужних станціях швидкої зарядки — 800 В. Запас ходу варіюється від 640 до 702 км відповідно

Під час презентації засновник компанії особливу увагу приділив тому, наскільки просторим є салон. Зокрема, у ньому можна вмістити аж 5 велосипедів. Задній ряд складається, що дозволяє розширити багажне відділення до 2554 літри.

Цікаво, що у салоні автомобіля є 11-літровий холодильник. Інтер’єр — мінімалістичний, у дусі Tesla. Тут є мало фізичних кнопок: їх замінює центральний екран керування діагоналлю у 17,3 дюйма. Також є величезний висувний екран для задніх пасажирів.

Мінівен має функцію автономного водіння та паркування. Ціни можна побачити у табличці нижче:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві ракета влучила в автосалон Tesla. Згоріло десятки електрокарів різних марок.