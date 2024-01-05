Цены на газ пошли вниз: какие авто лучше всего подходят для установки ГБО

Рассказываем основные нюансы перевода авто на газ

Цены на автогаз в Украине, даже несмотря на восстановление блокады на украинско-польской границе, наконец-то вернулись к предыдущим показателям. Сейчас на большинстве заправок литр автогаза стоит не более 30 гривен. Значит, устанавливать ГБО на авто снова стало выгодно.

Разберемся, для каких автомобилей лучше выбирать газобаллонное оборудование, а какие для этого категорично не подходят. "Телеграф" рассказывает о 7 важных нюансах, которые нужно знать.

Чисто теоретически переводить на газ можно любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Но на самом деле здесь есть некоторые ограничения. Они не прописаны ни в каких инструкциях, а более рациональны.

Основные нюансы

Специалисты по установке ГБО говорят, что лучше устанавливать это оборудование на бензиновые, чем на дизельные двигатели. Для авто на дизеле это будет дороже, ведь оборудование в разы сложнее.

Турбонаддув или высокая степень сжатия, часто встречающаяся в современных двигателях, — не лучшее решение для переоборудования в газ. Лучше устанавливать ГБО на простые двигатели.

Багажник автомобиля, в который хотят установить ГБО, должен быть вместительным. Лучше, когда под ним достаточно места, ведь тогда оборудование не будет занимать все багажное пространство и вы сможете в нем перевозить нужные вещи.

Не рекомендуют устанавливать ГБО на редко используемые авто. Это просто не выгодно. Вы сможете сэкономить, только если почти каждый день пользуетесь автомобилем.

Устанавливая газ на авто в подпольных фирмах, вы рискуете получить проблемы со страховкой в случае аварии и штрафов при проверке. Поэтому лучше выбирать специалистов по установке ГБО, имеющих соответствующие сертификаты. После этого следует задокументировать процедуру в сервисном центре МВД.

И последнее. Установив газ на авто, не забывайте о том, что системы нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Так вы убережете себя от утечки и других аварийных ситуаций.

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