Лед тронулся? Эксперт рассказал, когда автогаз снова будет по 27 грн

Мы уже видели такое — с гречкой в начале полномасштабного вторжения

Украинский топливный рынок достойно выдержал все перипетии, связанные с блокадой польской границы и сдал этот экзамен. Об этом рассказал эксперт рынка топлива Сергей Куюн.

Также директор консалтинговой группы А-95 рассказал, что сейчас происходит с ценами на газ и когда они снова снизятся до уровня 27 гривен за литр, как это было раньше. Об этом Сергей Куюн написал на своей странице в Facebook.

Лед тронулся?

За последнюю неделю цены на автогаз в Украине существенно снизились. Произошло это отчасти из-за разблокирования границы, а также из-за того, что рынок адаптировался к новым условиям. Сегодня украинцы увеличили поставки с юга, обходят забастовки по железной дороге. Некоторые проехали в объезд Польши через Словакию и другие страны.

Еще вчера на автозаправках, говорит Куюн, цены на газ держались отметки около 31,45 гривны за литр. Уже сегодня он уже подешевел на гривну. Эксперт не исключает, что завтра цены опустятся ниже 30 гривен, а через неделю — возможно, 27 и ниже (если откроют польскую границу).

Дело в том, что из-за забастовки польских перевозчиков, которая началась 6 ноября, пострадали и польские и балтийские трейдеры. Они пострадали больше, чем Украина, ведь некоторые потеряли более половины своей продажи.

Как сообщал "Телеграф" ранее, увеличение акцизов на автогаз втрое – с 52 до 169 евро за 1000 литров – может привести к росту цен на этот вид топлива в Украине. Это существенно ударит по кошельку рядового украинца.