Ударит по кошельку: на сколько подорожает автогаз с ростом акцизов

Есть две цифры, на которые может подорожать автогаз при росте акцизов

Увеличение акцизов на автогаз втрое – с 52 до 169 евро за 1000 литров – может привести к росту цен на данный вид топлива в Украине. И хотя подорожание горючего не будет трехкратным, оно может серьезно ударить по кошельку автовладельцев. Вместе с тем, конкретная цифра роста цены точно неизвестна.

Как рассказал изданию "Forbes-Украина" глава ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко, цена автогаза в рознице может вырасти примерно на 3 гривны. Это составляет около 8% от нынешней цены данного вида топлива в 36,5 грн за литр.

Как сообщал ранее эксперт топливного рынка Сергей Куюн, поддерживающий идею роста акциза на автогаз, топливо подорожает примерно на 4,5 гривны или на 13%. При этом он подчеркивал, что данный вид горючего, который используют многие украинские автовладельцы, все равно будет примерно в 1,5 раза дешевле бензина, давая изрядную экономию.

По данным сайта "Минфин", автогаз в Украине за последние два месяца сильно подорожал. Так, если 6 октября средняя цена литра автогаза была 25,8 грн, то к 5 декабря топливо подорожало до 36,5 грн, а 1 декабря даже стоило 36,8 грн.

Любопытно, что рост цен на автогаз начался еще до блокирования польскими автоперевозчиками границы с Украиной 6 ноября. Так, за октябрь автогаз подорожал с 25,8 грн до 28 гривен, а за первую неделю ноября скакнул до 31 грн за литр.

В результате из-за блокирования границы встает вопрос уже даже не цены автогаза, а его физического наличия, поскольку многие топливные сети испытывают его нехватку.