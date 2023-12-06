Вдарить по гаманцю: на скільки подорожчає автогаз зі зростанням акцизів

Є дві цифри, на які може подорожчати автогаз у разі зростання акцизів.

Збільшення акцизів на автогаз утричі – з 52 до 169 євро за 1000 літрів – може призвести до зростання цін на цей вид палива в Україні. І хоча подорожчання пального не буде триразовим, воно може серйозно вдарити по гаманцю автовласників. Водночас, конкретна цифра зростання ціни достеменно невідома.

Як розповів виданню "Forbes-Україна" голова асоціації зрідженого газу Станіслав Батраченко, ціна автогазу у роздробі може зрости приблизно на 3 гривні. Це становить близько 8% від нинішньої ціни даного виду палива 36,5 грн за літр.

Як повідомляв раніше експерт паливного ринку Сергій Куюн, який підтримує ідею зростання акцизу на автогаз, паливо подорожчає приблизно на 4,5 гривні або на 13%. При цьому він підкреслював, що даний вид пального, який використовують багато українських автовласників, все одно буде приблизно в 1,5 рази дешевшим за бензин, даючи неабияку економію.

За даними сайту Мінфін, автогаз в Україні за останні два місяці сильно подорожчав. Так, якщо 6 жовтня середня ціна літра автогазу була 25,8 грн., то до 5 грудня паливо подорожчало до 36,5 грн., а 1 грудня навіть коштувало 36,8 грн.

Цікаво, що зростання цін на автогаз розпочалося ще до блокування польськими автоперевізниками кордону з Україною 6 листопада. Так, за жовтень автогаз подорожчав із 25,8 грн до 28 гривень, а за перший тиждень листопада стрибнув до 31 грн за літр.

В результаті через блокування кордону постає питання вже навіть не ціни автогазу, а його фізичної наявності, оскільки багато паливних мереж відчувають його нестачу.