Крига скресла? Експерт розповів, коли автогаз знову буде по 27 грн

Ми вже бачили таке — з гречкою на початку повномасштабного вторгнення

Український паливний ринок гідно витримав усі перипетії, пов’язані з блокадою польського кордону і склав цей іспит. Про це розповів експерт ринку палива Сергій Куюн.

Також директор консалтингової групи А-95 розповів, що зараз відбувається з цінами на газ та коли вони знову знизяться до рівня 27 гривень за літр, як це було раніше. Про це Сергій Куюн написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Крига скресла?

За останній тиждень ціни на автогаз в Україні суттєво знизились. Сталося це частково через розблокування кордону, а також через те, що ринок адаптувався до нових умов. Сьогодні українці збільшили постачання з півдня, обходять страйки залізницею. Деякі проїхали в об’їзд Польщі — через Словаччину та інші країни.

Ще вчора на автозаправках, каже Куюн, ціни на газ трималися позначки у близько 31,45 гривні за літр. Уже сьогодні він подешевшав вже на гривню. Експерт не виключає, що завтра ціни опустяться нижче за 30 гривень, а через тиждень — можливо, 27 і нижче (якщо відкриють польський кордон).

Річ у тім, що через страйк польських перевізників, що розпочався 6 листопада, постраждали і польські та балтійські трейдери. Вони постраждали більше, ніж Україна, адже деякі втратили понад половину свого продажу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, збільшення акцизів на автогаз утричі – з 52 до 169 євро за 1000 літрів – може призвести до зростання цін на цей вид палива в Україні. Це суттєво вдарить по гаманцю пересічного українця.