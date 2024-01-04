Поляки відновили блокаду: на кордоні з Україною застрягли сотні вантажівок

Протест запланований до 3 лютого

Сьогодні, 4 січня, фермери з польської організації "Підкарпатське ошукане село" відновили блокування польсько-українського кордону в пункті пропуску Медика. Таке рішення вони ухвалили, тому що не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані.

Протестувальники обіцяють пропускати три вантажних автомобілі на годину. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, небезпечний вантаж або товари, що швидко псуються, пропускатимуть. Легкові автомобілі, автобуси рухаються у звичному режимі.

В ДПСУ також підтвердили блокаду пункту пропуску. Про це повідомив в ефірі телемарафону Андрій Демченко. За наявною інформацією від польських прикордонників, 4 січня, близько 09:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажного транспорту. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок. Водночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.є

Зазначається, що учасники акції планують там перебувати, доки фермери-протестувальники і міністерство аграрної політики Польщі не підпишуть угоду щодо порозуміння, яка гарантуватиме виконання вимог. Наразі протест запланований до 3 лютого.

Протестувальники вимагають надання субсидії на кукурудзу в розмірі 1000 злотих на гектар, збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів, скасування підвищення сільськогосподарського податку.

Міністр з аграрної політики Польщі запевняв протестувальників, що їхні вимоги будуть виконані. Але фермери не отримали письмову декларацію, підписану прем’єр-міністром Дональдом Туском, тож відновили блокування прикордонного переходу у Медиці.

Раніше "Телеграф" писав, що новий польський прем'єр-міністр Дональд Туск планує найближчим часом відвідати Україну з офіційним візитом. Його візит пройде на тлі страйку польських перевізників.