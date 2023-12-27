Туск пообіцяв полегшити життя польським далекобійникам: що це означає для України

Рішення влади Польщі може бути дуже вигідним для нас

У польському уряді працюють над розблокуванням прикордонних переходів на кордоні з Україною. Питання припинення блокади далекобійниками майже вирішене.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Під час пресконференції 27 грудня 2023 року він розповів, як просувається розв'язання цього питання.

"Ми близькі до переконання, що наші дії можуть дати результат, як переговори в Києві, так і в Брюсселі", ― сказав прем’єр.

При цьому Туск не вважає, що Польщі вдасться досягти всього чого хочуть далекобійники. Вони, своєю чергою, бажають, щоб українські водії знову користувалися системою дозволів, яку для них скасували ще у 2022 році через вторгнення РФ в Україну.

Польський уряд спробує досягти чогось, що зможе знизити градус напруги. Туск пообіцяв обговорити це із президентом України Володимиром Зеленським під час робочого візиту до Києва.

"Я зроблю все можливе, щоб полегшити життя та долю польських далекобійників", — сказав Туск.

Нагадаємо, заступник міністра інфраструктури Польщі Павло Ганцаж відвідував Київ 22 грудня. Він висловив сподівання, що питання із блокуванням кордону вирішиться до кінця 2023 року.

Чому поляки блокують кордон

Далекобійники неодноразово висловлювали своє незадоволення через відміну системи дозволів для українських колег. З 6 листопада вони почали блокувати кордон, не пропускаючи фур з вантажем. Це спричинило величезні збитки для економіки України. Тільки за перші два тижні наша країна втратила близько 400 млн євро.

Згодом українці знайшли незвичайний спосіб обійти блокування кордону, тобто перевозити фури залізницею. Але він виявився надто дорогим. Витрати на логістику зросли в рази, що негативно позначилося на цінах української продукції та її конкурентоспроможності.

Нинішній уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском, якого обрали у грудні 2023 року, намагається розв'язувати проблему. Очікується, що незабаром кордон розблокують.

Однак є думка, що причина того, що відбувається, не лише у скасуванні дозволів для українських водіїв. Можливо, Польщу лякає потенціал бізнесу в Україні, про що писав "Телеграф".