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Туск пообещал облегчить жизнь польским дальнобойщикам: что это значит для Украины

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Дональд Туск
Дональд Туск. Фото Getty Images

Решение властей Польши может быть весьма выгодно для нас

В польском правительстве работают над разблокировкой пограничных переходов на границе с Украиной. Вопрос прекращения блокады дальнобойщиками почти решен.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. Во время пресс-конференции 27 декабря 2023 года он рассказал, как продвигается решение этого вопроса.

"Мы близки к убеждению, что наши действия могут принести результат, как переговоры в Киеве, так и в Брюсселе", ― сказал премьер.

При этом Туск не считает, что Польше удастся достичь всего, чего хотят дальнобойщики. Они в свою очередь желают, чтобы украинские водители вновь пользовались системой разрешений, которую отменили еще в 2022 году из-за вторжения РФ в Украину.

Польское правительство попытается добиться чего-то, что сможет снизить градус напряжения. Туск пообещал обсудить это с президентом Украины Владимиром Зеленским во время рабочего визита в Киев.

"Я сделаю все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских дальнобойщиков", ― сказал Туск.

Напомним, что заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж посещал Киев 22 декабря. Он выразил надежду, что вопрос с блокировкой границы разрешится до конца 2023 года.

Почему поляки блокируют границу

Дальнобойщики неоднократно высказывали свое неудовлетворение из-за отмены системы разрешений для украинских коллег. С 6 ноября они начали блокировать границу, не пропуская фуры с грузом. Это привело к огромным убыткам для экономики Украины. Только за первые две недели наша страна потеряла порядка 400 млн евро.

В какой-то момент украинцы нашли необычный способ обойти блокировку границы, то есть, перевозить фуры железной дорогой. Но он оказался слишком дорогим. Затраты на логистику выросли в разы, что негативно сказалось на ценах украинской продукции и ее конкурентноспособности.

Нынешнее правительство Польши во главе с Дональдом Туском, которого избрали в декабре 2023 года, пытается решить проблему. Ожидается, что в скором будущем границу разблокируют.

Однако есть мнение, что причина происходящего не только в отмене разрешений для украинских водителей. Возможно, Польшу пугает потенциал бизнеса в Украине, о чем ранее писал "Телеграф".

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#Польша #Граница #Дональд Туск