Отношения опять налаживаются? Зеленский поговорил с главой МИД Польши (видео)

Политики обсудили отношения между странами и не только

В пятницу, 22 декабря 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский принимал в Киеве министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Это первый рабочий визит польского дипломата после назначения на пост главы внешнеполитического ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера Владимира Зеленского. Президент отметил важность этой встречи и поблагодарил польского министра за поддержку его страны.

В сообщении говорится, что Зеленский и Сикорский согласились с тем, что отношения между Украиной и Польшей "должны получить новый импульс". Что касается проблемных вопросов, то их стоит решать на основании взаимного уважения и доверия.

"Надеемся на открытие новой страницы в наших отношениях. Мы очень сильные соседи с общей историей. Мы рады видеть вас здесь. Надеюсь, что Премьер-министр Польши также найдет возможность приехать в Украину при ближайшей возможности", ― сказал Зеленский.

В рамках встречи обсуждались также вопросы взаимодействия в оборонной сфере, в том числе и возможности закупки польского оружия. Зеленский поделился главными потребностями украинской армии.

Встреча Владимира Зеленского и Радослава Сикорского

Напомним, что польские перевозчики до сих пор блокируют польско-украинскую границу, чем наносят огромный ущерб экономике нашей страны. Из-за этого выросли траты на логистику, что делает продукцию из Украины менее конкурентной на международном рынке. С 18 декабря вместе с польскими перевозчиками бастуют еще и фермеры. Организаторы акции говорят, что планируют перекрывать границу вплоть до марта 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 декабря президент Украины поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов. Тот рассказал о подготовке к отправке 18 истребителей F-16.