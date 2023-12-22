Сотрудничество продолжается: в Киев приехал новый глава МИД Польши (фото)

Встреч у него запланировано немало

Новый глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Украину. Это его первый визит в должности главы зарубежного ведомства.

Об этом Сикорский сообщил в Х/Twitter в пятницу, 22 декабря. Также министр опубликовав свое фото из столицы Украины.

"Первый (на новой должности — ред.) визит за границу. Уже там", — написал глава польского ведомства.

Радослав Сикорский в Киеве

Как сообщают репортеры RMF24, Радослав Сикорский планирует выступить в Верховной Раде. Во время выступления он подтвердит: "отношения с Украиной будут важнейшим политическим вызовом для нового правительства".

Более того, новый глава МИД Польши должен запланировать встречи с украинскими топ-политиками, однако будет ли встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока неизвестно.

Иностранное издание отмечает, что одной из ключевых тем, которая будет иметь место на встречах, будет вступление Украины в Европейский Союз. Польский министр стал первым политиком ЕС, посетившим столицу Украины после того, как Брюссель объявил о начале переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

Ранее "Телеграф" писал о том, что действительно стоит за регулярными демаршами Будапешта и может право вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стать для нас приговором в будущих голосованиях по вступлению Украины в ЕС.