Співпраця продовжується: до Києва приїхав новий очільник МЗС Польщі (фото)

Зустрічей у нього заплановано чимало

Новий голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до України. Це його перший візит на посаді очільника закордонного відомства.

Про це Сікорський повідомив у Х/Twitter у п’ятницю, 22 грудня. Також міністр опублікувавши своє фото зі столиці України.

"Перший візит (на новій посаді — ред.) за кордон. Вже там", — написав голова польського відомства.

Радослав Сікорський у Києві

Як повідомляють репортери RMF24, Радослав Сікорський планує виступити у Верховній Раді. Під час промови він підтвердить: "відносини з Україною будуть найважливішим політичним викликом для нового уряду".

Ба більше, новий голова МЗС Польщі має заплановані зустрічі з українськими топполітиками, проте чи буде зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, наразі невідомо.

Іноземне видання зауважує, що однією з ключових тем, які матимуть місце на зустрічах, буде вступ України до Європейського Союзу. Польський міністр став першим політиком ЄС, який відвідав столицю України після того, як Брюссель оголосив початок переговорів про вступ нашої держави до ЄС.

Раніше "Телеграф" писав про те, що насправді стоїть за регулярними демаршами Будапешта і чи може право вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стати для нас вироком у майбутніх голосуваннях щодо вступу України в ЄС.