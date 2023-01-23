У Польщі замислювалися про поділ України: зізнання екс-міністра призвело до великого скандалу

Сильна позиція Володимира Зеленського та допомога Заходу врятували Україну від поділу Польщею, заявив екс-глава польського МЗС

Екс-глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в перші дні війни влада країни продумувала план поділу України. Якби росії вдалося захопити всі території, які вона планувала, то західна Україна, ймовірно, відійшла б уже Польщі.

Про це колишній міністр закордонних справ Польщі розповів в інтерв’ю Gość Radio ZET, повідомляє Wprost.pl. За його словами, уряд не знав, чого очікувати від війни і всерйоз продумував цей план.

У перші 10 днів після вторгнення росії в Україну уряд Польщі, можливо, розглядав можливість участі в розділі України. Але допомога Заходу та мужність Володимира Зеленського все змінили.

"Я думаю у них (правлячої партії "Право і Справедливість"), був момент коливань у перші 10 днів війни, коли ми всі не знали, як усе піде, що, можливо, Україна впаде. Якби не героїзм Зеленського та допомога Заходу, все могло бути інакше", — вважає колишній голова польської дипломатії.

На цю заяву екс-глави польського МЗС відреагував прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Він порівняв його висловлювання з російською пропагандою та закликав опозицію не підтримувати його.

"Заява Радослава Сікорського нічим не відрізняється від російської пропаганди. Колишній міністр закордонних справ має зважити свої слова. Я очікую, що ці ганебні заяви будуть відкликані. Я закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського", — написав Моравецький у Twitter.

Також місцева депутатка від партії лівих Анна-Марія Жуковська вкрай здивувалася цим висловом. Вона поцікавилася у політика, чи він був тверезий у момент дачі інтерв’ю.

"Ви сказали це зовсім тверезим?", — написала вона в коментарі під постом у Twitter.

Депутат Європейського парламенту Патрік Які з партії "Солідарна Польща" заявив, що Радослав Сікорський повторює та поширює кремлівську брехню.

"Знову ж таки він свідомо зробив добро для російської пропаганди, і Польща буде представлена ним як держава, яка "замислювалася про поділ України", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіянам не потрібен Бахмут, вони хочуть вийти на Краматорський напрямок. Бахмут просто "лежить" на шляху у окупантів.