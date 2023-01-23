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У Польщі замислювалися про поділ України: зізнання екс-міністра призвело до великого скандалу

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Колишній міністр оборони та закордонних справ Польщі Радослав Сікорський Новина оновлена 23 січня 2023, 17:46
Колишній міністр оборони та закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото Liga.net

Сильна позиція Володимира Зеленського та допомога Заходу врятували Україну від поділу Польщею, заявив екс-глава польського МЗС

Екс-глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в перші дні війни влада країни продумувала план поділу України. Якби росії вдалося захопити всі території, які вона планувала, то західна Україна, ймовірно, відійшла б уже Польщі.

Про це колишній міністр закордонних справ Польщі розповів в інтерв’ю Gość Radio ZET, повідомляє Wprost.pl. За його словами, уряд не знав, чого очікувати від війни і всерйоз продумував цей план.

У перші 10 днів після вторгнення росії в Україну уряд Польщі, можливо, розглядав можливість участі в розділі України. Але допомога Заходу та мужність Володимира Зеленського все змінили.

"Я думаю у них (правлячої партії "Право і Справедливість"), був момент коливань у перші 10 днів війни, коли ми всі не знали, як усе піде, що, можливо, Україна впаде. Якби не героїзм Зеленського та допомога Заходу, все могло бути інакше", — вважає колишній голова польської дипломатії.

На цю заяву екс-глави польського МЗС відреагував прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Він порівняв його висловлювання з російською пропагандою та закликав опозицію не підтримувати його.

"Заява Радослава Сікорського нічим не відрізняється від російської пропаганди. Колишній міністр закордонних справ має зважити свої слова. Я очікую, що ці ганебні заяви будуть відкликані. Я закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського", — написав Моравецький у Twitter.

Також місцева депутатка від партії лівих Анна-Марія Жуковська вкрай здивувалася цим висловом. Вона поцікавилася у політика, чи він був тверезий у момент дачі інтерв’ю.

"Ви сказали це зовсім тверезим?", — написала вона в коментарі під постом у Twitter.

Депутат Європейського парламенту Патрік Які з партії "Солідарна Польща" заявив, що Радослав Сікорський повторює та поширює кремлівську брехню.

"Знову ж таки він свідомо зробив добро для російської пропаганди, і Польща буде представлена ним як держава, яка "замислювалася про поділ України",написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіянам не потрібен Бахмут, вони хочуть вийти на Краматорський напрямок. Бахмут просто "лежить" на шляху у окупантів.

Теги:
#Польща #Радослав Сікорський #Матеуш Моравецкій #Розділ території України