Життя в "паралельній реальності": Україну хочуть розділити за "корейським варіантом"

Наразі політики Кореї шкодують, що їхні попередники погодилися на поступки ворогові.

Секретар РНБО України Олексій Данилов, який нещодавно розкритикував Олафа Шольца за небажання передати нашій країні танки, вважає, що екзистенційний ворог України — російська федерація – намагається нав’язати світові сценарій заморозки своєї повномасштабної військової агресії проти нашої країни за "корейським варіантом".

Такою думкою він поділився в ефірі телемарафону.

Подібний крок, упевнений Данилов, спрямований на те, щоб зафіксувати статус-кво станом на сьогодні, що передбачає поділ нашої держави.

"Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все, що завгодно. Точно знаю, що один із варіантів, які вони можуть нам пропонувати — це "38 паралель ", — сказав Данилов.

Як відомо, що саме за "38 паралелллю" раніше стався поділ Південної Кореї та КНДР.

Також Данилов додав, що нещодавно спілкувався з представниками Кореї, які "вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що потрібно заради збереження... А сьогодні проблеми".

У той же час зараз заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, за словами Данилова, їздить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі, і через них "передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогоднішній день, і змусити нас, щоб ми вийшли у якесь перемир’я”.

Нагадаємо, що раніше Данилов озвучив чотири етапи протистояння з Росією.