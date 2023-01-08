Жизнь в "параллельной реальности": Украину хотят разделить по "корейскому варианту"

Сейчас политики Кореи сожалеют, что их предшественники согласились на уступки врагу

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, раскритиковавший недавно Олафа Шольца за нежелание передать нашей стране танки, считает, что экзистенциальный враг Украины — российская федерация – пытается навязать миру сценарий заморозки своей полномасштабной военной агрессии против нашей страны по "корейскому варианту".

Таким мнением он поделился в эфире телемарафона.

Подобный шаг, уверен Данилов, направлен на то, чтобы зафиксировать статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение нашего государства.

"Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать — это "38 параллель", — сказал Данилов.

Как известно, что именно по "38 параллели" ранее произошло разделение Южной Кореи и КНДР.

Также Данилов добавил, что недавно общался с представителями Кореи, которые "считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения… А сегодня проблемы".

В то же время сейчас заместитель руководителя администрации президента рф дмитрий козак, по словам Данилова, ездит на встречи с политиками прошлых времен в Европе, и через них "передает месседжи, что они готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть на сегодняшний день, и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие".

Напомним, что ранее Данилов озвучил четыре этапа противостояния с россией.