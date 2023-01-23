В Польше задумывались о разделе Украины: признание экс-министра привело к большому скандалу

Сильная позиция Владимира Зеленского и помощь запада спасли Украину от разделения Польшей, заявил экс-глава польского МИД

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в первые дни войны власти страны продумывали план разделения Украины. Если бы россии удалось захватить все территории, которые она планировала, то западная Украина, вероятно, отошла бы уже Польше.

Об этом бывший министр иностранных дел Польши рассказал в интервью Gość Radio ZET, передает Wprost.pl. По его словам, правительство не знало, чего ожидать от войны и всерьез продумывало этот план.

В первые 10 дней после вторжения россии в Украину, правительство Польши, возможно, рассматривало возможность участия в разделе Украины. Но помощь Запада и мужество Владимира Зеленского все изменили.

"Я думаю у них (правящей партии "Право и Справедливость"), был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы все не знали, как все пойдет, что, может быть, Украина падет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло быть иначе", — считает бывший глава польской дипломатии.

На это заявление экс-главы польского МИД отреагировал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он сравнил его высказывание с российской пропагандой и призвал оппозицию не поддерживать его.

"Заявление Радослава Сикорского ничем не отличается от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", — написал Моравецкий в Twitter.

Также местная депутат от партии левых Анна-Мария Жуковска крайне удивилась этому высказыванию. Она поинтересовалась у политика, трезв ли он был в момент дачи интервью.

"Вы сказали это совершенно трезвым?", — написала она в комментарии под постом в Twitter.

Депутат Европейского парламента Патрик Яки из партии "Солидарная Польша" заявил, что Радослав Сикорский повторяет и распространяет кремлевскую ложь.

"Опять же он сознательно сделал добро для российской пропаганды, и Польша будет представлена им как государство, которое "задумывалось о разделе Украины", — написал он.

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