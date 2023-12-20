У Польщі чистки серед керівництва держЗМІ, розгорається гучний скандал: що відбувається (фото, відео)

За останні кілька років Польща впала у світовому рейтингу свободи преси

У Польщі масові звільнення на державному телебаченні, радіо і не тільки. Новий уряд країни вважає, що держЗМІ Польщі стали надто "політизованими".

Про це повідомляє польська приватна радіостанція RMF 24. Вже звільнено керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси.

Державні ЗМІ Польщі піддавалися критиці за те, що стали джерелом пропаганди останні вісім років, коли правила партія "Права і Справедливості". Зокрема, йдеться про новинний телеканал TVP Info. Однак нова коаліція на чолі з прем’єром Дональдом Туском має намір деполітизувати медіа, щоб вони висвітлювали події більш збалансовано.

У вівторок, 19 грудня, парламент Польщі ухвалив резолюцію, в якій було сказано, що всі держоргани мають вжити заходів, щоб відновити "конституційний порядок щодо доступу громадян до правдивої інформації та функціонування громадських ЗМІ". Як тільки Сейм проголосував за цю резолюцію, до штаб-квартири телеканалу TVP завітали депутати партії "Право і справедливість" з головою Ярославом Качинським. Вони пробули у будівлі всю ніч і вийшли лише сьогодні о 06:00.

Вже після 11:00 у середу, 20 грудня, сигнали каналів TVP Info, TVP1, TVP3, TVP Info та TVP World були відключені. А у головному офісі Telewizja Polska з’явився новий голова наглядової ради TVP. Після цього депутати "ПіС" разом із головою партії повернулися до будівлі телеканалу, щоб "захистити демократію". Також на місце було направлено десяток поліцейських.

"Кінець TVPiS. TVP Info вимкнено", — заявила в Twitter найбільша партія нового уряду "Громадянська платформа".

Голова Нацради з питань телерадіомовлення, призначений за рекомендацією партії "ПіС", заявив, що звільнення керівників держЗМІ порушують закон. Водночас депутат від "ПіС" та колишній заступник міністра юстиції Польщі Марчин Романовський подав заяву до прокуратури про підозру міністру культури та його спільникам у скоєнні злочину. Колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, який теж прибув на місце, назвав те, що відбувається, "актом, що нагадує те, що відбувається в Білорусі".

"Таке вторгнення, насильницьке вторгнення в органи громадського телебачення є абсолютним беззаконням. Водночас варто поставити всім полякам дуже просте питання. Ви хочете, щоб вся інформація надавалася за одним шаблоном, за шаблоном, підготовленим у кабінеті прем’єр-міністра Туска?", — спитав Моравецький.

Відомо, що у 2015 році, коли партія "ПіС" прийшла до влади, вона змінила закон у сфері ЗМІ та створила регулятора засобів масової інформації, який міг звільняти керівників та наповнювати державні ЗМІ журналістами, які симпатизують політиці партії. Також повідомляється, що за попереднього уряду Польща різко впала у світовому індексі свободи преси — з 18 місця на 57 місце.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі українці працювали на ФСБ. Шпигуни діяли з січня до червня 2023 року.