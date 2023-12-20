В Польше чистки среди руководства госСМИ, разгорается громкий скандал: что происходит (фото, видео)

За последние несколько лет Польша упала в мировом рейтинге свободы прессы

В Польше массовые увольнения на государственном телевидении, радио и не только. Новое правительство страны считает, что госСМИ Польши стали слишком "политизированными".

Об этом сообщает польская частная радиостанция RMF 24. Уже уволено руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы.

Государственные СМИ Польши поддавались критике за то, что стали источником пропаганды в последние восемь лет, когда правила партия "Права и Справедливости". В частности, речь идет о новостном телеканале TVP Info. Однако новая коалиция во главе с премьером Дональдом Туском намерена деполитизировать медиа, чтобы они освещали события более сбалансировано.

Во вторник, 19 декабря, парламент Польши принял резолюцию, в которой было сказано, что все госорганы должны принять меры, что восстановить "конституционный порядок в отношении доступа граждан к достоверной информации и функционирования общественных СМИ". Как только Сейм проголосовал за эту резолюцию, в штаб-квартиру телеканала TVP пришли депутаты партии "Право и справедливость" с главой Ярославом Качиньским. Они пробыли в здании всю ночь и вышли лишь сегодня в 06:00.

Уже после 11:00 в среду, 20 декабря, сигналы теелканалов TVP Info, TVP1, TVP3, TVP Info и TVP World были отключены. А в главном офисе Telewizja Polska появился новый председатель наблюдательного совета TVP. После этого депутаты "ПиС" вместе с главой партии вернулись в здание телеканала, чтобы "защитить демократию". Также на место направили десяток полицейских.

"Конец TVPiS. TVP Info выключен", – заявила в Twitter крупнейшая партия нового правительства "Гражданская платформа".

Председатель Нацсовета по вопросам телерадиовещания, который был назначен по рекомендации партии "ПиС" заявил, что увольнения руководителей госСМИ нарушают закон. В то же время депутат от "ПиС" и бывший заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский подал заявление в прокуратуру о подозрении министру культуры и его сообщникам в совершении преступления. Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, который тоже прибыл на место, назвал происходящее "актом, напоминающим то, что происходит в Беларуси".

"Такое вторжение, насильственное вторжение в органы общественного телевидения является абсолютным беззаконием. В то же время стоит задать всем полякам очень простой вопрос. Вы хотите, чтобы вся информация предоставлялась по одному шаблону, по шаблону, подготовленному в кабинете премьер-министра Туска?", — спросил Моравецкий.

Известно, что в 2015 году, когда партия "ПиС" пришла к власти, она изменила закон в сфере СМИ и создала регулятора средств массовой информации, который мог увольнять руководителей и наполнять государственные СМИ журналистами, симпатизирующими политике партии. Также сообщается, что при предыдущем правительстве Польша резко упала в мировом индексе свободы прессы — с 18 места на 57 место.

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