Из-за аварии в Польше в Украине задерживаются два поезда
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пассажиров просят информировать поездную бригаду или онлайн-поддержку о необходимости стыковок с другими поездами
В Польше сошел с рельсов грузовой поезд. Из-за этого несколько украинских поездов задержаться.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". Так, по данным перевозчика, движение поездов по ст. Медика (перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа из-за аварии в Польше. Там сошел с рельсов грузовой состав.
Это означает задержку не менее двух украинских поездов:
- 31 Запорожье – Перемышль;
- 74 Перемышль – Харьков.
"Пассажиров харьковского поезда просим информировать поездную бригаду или нашу онлайн-поддержку о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше произошла смертельная авария, в которой пострадал украинец.
Как сообщалось ранее, в августе в Польше вблизи города Ольштын произошла авария с участием туристического автобуса и двух автомобилей. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль. Автобус выехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали 15 человек.