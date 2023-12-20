Через аварію в Польщі в Україні затримуються два потяги

Пасажирів просять інформувати поїздну бригаду або онлайн-підтримку про необхідність стикування з іншими поїздами

У Польщі зійшов із рейок вантажний потяг. Через це кілька українських потягів затриматимуться.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Так, за даними перевізника, рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години через аварію у Польщі. Там зійшов із рейок вантажний потяг.

Це означає затримку не менше двох українських поїздів:

31 Запоріжжя – Перемишль;

74 Перемишль – Харків.

"Пасажирів харківського поїзда просимо інформувати поїзну бригаду або нашу онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі сталася смертельна аварія, в якій постраждав українець.

Як повідомлялося раніше, у серпні в Польщі поблизу міста Ольштин сталася аварія за участю туристичного автобуса та двох автомобілів. Водій автобуса, намагаючись уникнути зіткнення, вивернув кермо. Автобус виїхав у кювет і перекинувся. В аварії постраждали 15 людей.