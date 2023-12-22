Відносини знову налагоджуються? Зеленський поговорив із головою МЗС Польщі (відео)

Політики обговорили відносини між країнами і не лише

У п’ятницю, 22 грудня 2023 року, президент України Володимир Зеленський приймав у Києві міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Це перший робочий візит польського дипломата після призначення на посаду голови зовнішньополітичного відомства.

Про це повідомляє пресслужба українського лідера Володимира Зеленського. Президент наголосив на важливості цієї зустрічі та подякував польському міністру за підтримку його країни.

У повідомленні йдеться, що Зеленський та Сікорський погодилися з тим, що відносини між Україною та Польщею "мають отримати новий імпульс". Щодо проблемних питань, то їх варто вирішувати на підставі взаємної поваги та довіри.

"Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що Прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди", ― сказав Зеленський.

У рамках зустрічі обговорювалися також питання взаємодії в оборонній сфері, зокрема можливості закупівлі польської зброї. Зеленський поділився головними потребами української армії.

Зустріч Володимира Зеленського та Радослава Сікорського

Нагадаємо, що польські перевізники досі блокують польсько-український кордон, чим завдають величезних збитків економіці нашої країни. Через це зросли витрати на логістику, що робить продукцію з України менш конкурентною на міжнародному ринку. З 18 грудня разом із польськими перевізниками страйкують ще й фермери. Організатори акції кажуть, що планують перекривати кордон до березня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 грудня президент України поговорив телефоном із прем’єр-міністром Нідерландів. Той розповів про підготовку до відправки 18 винищувачів F-16.