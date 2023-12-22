Польша и Украина согласовали план по разблокировке границы: когда закончится протест перевозчиков

Польша намерена провести переговоры с протестующим на границе

В Польше придумали, как решить вопрос с блокадой на украинской границе. Уже согласованы общие позиции двух сторон.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж на пресс-конференции после встречи со своим украинским коллегой Сергеем Деркачем, передает Wiadomosci. По его словам, проблема на границе может быть решена до Рождества.

По словам польского замминистра, в Киеве сегодня состоялась встреча, на которой, среди прочего, обсудили и блокаду на границе. Результат этой встречи должен стать "прорывом в реализации важнейших требований польских протестующих".

"Ключевой результат встречи – согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли понимания относительно компромиссных решений и их реализации. Следующий этап – переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих", — сообщила пресс-служба Минвосстановления, подчеркнув, что изменения в текущее соглашение о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждалось.

Ранее Павел Ганчарж выразил надежду на то, что вскоре должна состояться встреча польского министра инфраструктуры Дариуша Климчака с представителями забастовщиков. В Польше надеются разрешить проблему блокады до Рождества (25 декабря).

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже сделал заявление о разблокировании границы. Он отметил, что обе страны показали свое желание решить эту проблему и нельзя допустить, чтобы забастовка перевозчиков негативно сказалась на польско-украинских отношениях.

"Мы начали с необходимости решения проблемных вопросов во взаимоотношениях. Желание решить эти вопросы есть с обеих сторон, и в Украине, и в Польше… В основном это касается перекрытия украинско-польской границы польскими перевозчиками и вопроса экспорта украинской пищевой продукции в Польшу. Это деликатные вопросы, мы это понимаем, но решения должны быть приняты как можно скорее. Первый шаг, который необходимо сделать, — это разблокировать границу", — сказал Кулеба.

Напомним, что блокада польской границы длится больше месяца и началась 6 ноября. Недавно в Польше предложили компромисс на этот счет и озвучили свои условия. Однако быстрее всех к действиям перешла "Укрзализныця", которая начала доставлять фуры в Польшу поездами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на блокаду польско-украинской границы. Он заявил, что намерен защищать интересы своего государства, особенно в нынешней сложной ситуации.