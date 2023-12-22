Польща та Україна погодили план розблокування кордону: коли закінчиться протест перевізників

Польща має намір провести переговори з протестувальником на кордоні

У Польщі вигадали, як розв'язати питання з блокадою на українському кордоні. Вже узгоджено спільні позиції двох сторін.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Павло Ганчарж на пресконференції після зустрічі зі своїм українським колегою Сергієм Деркачем, повідомляє Wiadomosci. За його словами, проблему на кордоні можна вирішити до Різдва.

За словами польського заступника міністра, у Києві сьогодні відбулася зустріч, на якій, серед іншого, обговорили блокаду на кордоні. Результат цієї зустрічі має стати "проривом у реалізації найважливіших вимог польських протестувальників".

"Ключовий результат зустрічі – узгодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли розуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації. Наступний етап – переговори на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників", — повідомила пресслужба Мінвідновлення, наголосивши, що зміни до поточної угоди про лібералізації вантажних перевезень, чого вимагають польські перевізники, не було обговорено.

Раніше Павло Ганчарж висловив сподівання, що незабаром має відбутися зустріч польського міністра інфраструктури Даріуша Клімчака з представниками страйкарів. У Польщі сподіваються розв'язати проблему блокади до Різдва (25 грудня).

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також зробив заяву про розблокування кордону. Він зазначив, що обидві країни виявили своє бажання розв'язати цю проблему і не можна допустити, щоб страйк перевізників негативно позначився на польсько-українських відносинах.

"Ми розпочали з необхідності розв'язання проблемних питань у взаєминах. Бажання розв'язати ці питання є з обох боків, і в Україні, і в Польщі… Здебільшого це стосується перекриття українсько-польського кордону польськими перевізниками та питання експорту української харчової продукції до Польщі. Це делікатні питання, ми це розуміємо, але рішення мають бути ухвалені якнайшвидше. Перший крок, який необхідно зробити, — це розблокувати кордон", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що блокада польського кордону триває понад місяць і розпочалася 6 листопада. Нещодавно у Польщі запропонували компроміс із цього приводу та озвучили свої умови. Проте найшвидше до дій перейшла "Укрзалізниця", яка почала доставляти фури до Польщі поїздами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський емоційно відреагував на блокаду польсько-українського кордону. Він заявив, що має намір захищати інтереси своєї держави, особливо у нинішній складній ситуації.