Польський прем'єр Туск зібрався до Києва: що він планує там робити

Туск обіцяє зробити все можливе для вирішення проблеми на кордоні

Новий польський прем'єр-міністр Дональд Туск планує найближчим часом відвідати Україну з офіційним візитом. Його візит пройде на тлі страйку польських перевізників на українському кордоні, який вже завдав шалених збитків українській економіці.

Про це сам Туск заявив під час своєї пресконференції 27 грудня у Варшаві, передає телеканал TVN24. Під час візиту Туск планує вирішити низку питань у відносинах двох країн, зокрема розв'язати проблему блокування кордону.

"Неправильно їхати до Києва і присвячувати весь візит питанням польського транспорту. Але ми підготуємо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого потрібно досягти", – зазначив він.

Туск також сказав, що буде особисто просити польських водіїв не блокувати український кордон, оскільки Україна веде важку війну проти Росії. Однак, додав він, проблему у тому, що швидка зміна нормативно-правових актів на рівні Європейського Союзу виглядає нереальною – а саме цього вимагають блокувальники.

"Ситуація драматична, і я можу заявити, що зроблю все можливе, щоб полегшити життя і долю польських транспортних компаній", – резюмував він.

Чому поляки блокують кордон

Далекобійники неодноразово висловлювали своє незадоволення через скасування системи дозволів для українських колег. З 6 листопада вони почали блокувати кордон, не пропускаючи фур з вантажем. Це спричинило величезні збитки для економіки України. Тільки за перші два тижні наша країна втратила близько 400 млн євро.

Згодом українці знайшли незвичайний спосіб обійти блокування кордону, тобто перевозити фури залізницею. Але він виявився надто дорогим. Витрати на логістику зросли в рази, що негативно позначилося на цінах української продукції та її конкурентоспроможності.

Нинішній уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском, якого обрали у грудні 2023 року, намагається розв'язувати проблему. Очікується, що незабаром кордон розблокують.

Однак є думка, що причина того, що відбувається, не лише у скасуванні дозволів для українських водіїв. Можливо, Польщу лякає потенціал бізнесу в Україні, про що писав "Телеграф".