Поляки зняли блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною: чи надовго

Наразі автомобілі проїжджають у звичайному режимі

Після досягнення домовленостей блокада польськими перевізниками одного із КПП на кордоні завершилася. Рух вантажівок відновлено.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. Йдеться про пункт пропуску "Шегині-Медика". Там 24 грудня о 09.30 завершилася акція протесту.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше, Міхал Колодзейчак зустрівся зі страйкарями на кордоні, і вони погодилися відкрити дорогу для українських фур з 24 грудня до 2 чи 3 січня 2024 року. Однак натомість вони вимагали якнайшвидше реалізувати три пункти:

дотації на закупівлю кукурудзи;

збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року;

продовження кредитів ліквідності.

Міністр аграрної політики Польщі пообіцяв, що у 2024 році сяде за стіл переговорів із фермерами, щоб знайти спільне розв'язання проблеми. Він також додав, що на виконання вимог фермерів буде потрібен час. За підсумками блокада у цьому пункті пропуску припинено на півтора тижні, але є шанс, що не поновиться зовсім.

Для довідки: блокада на кордоні розпочалася 6 листопада, а в пункті пропуску "Шегіні-Медика" — 23 листопада. Польські перевізники не дають українським фурам виїжджати з країни та заїжджати до неї. А 22 грудня стало відомо, що Польща та Україна погодили план розблокування кордону і страйк може закінчитися до Різдва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі "знайшли винних" у блокаді кордону.