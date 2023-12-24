Поляки сняли блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной: надолго ли

Сейчас автомобили проезжают в обычном режиме

После достижения договоренностей блокада польскими перевозчиками одного из КПП на границе завершилась. Движение грузовиков возобновлено.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Речь идет о пункте пропуска "Шегини-Медыка". Там 24 декабря в 09:30 завершилась акция протеста.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее, Михал Колодзейчак встретился с забастовщиками на границе, и они согласились открыть дорогу для украинских фур с 24 декабря по 2 или 3 января 2024 года. Однако взамен на это они потребовали как можно скорее реализовать три пункта:

дотации на закупку кукурузы;

сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года;

продление кредитов ликвидности.

Министр аграрной политики Польши пообещал, что в 2024 году сядет за стол переговоров с фермерами, чтобы найти совместное решение проблемы. По итогу блокада в этом пункте пропуска приостановлена на полторы недели, но есть шанс, что не возобновится вовсе.

Для справки: блокада на границе началась 6 ноября, а в пункте пропуска "Шегини-Медыка" — 23 ноября. Польские перевозчики не дают украинским фурам выезжать из страны и заезжать в нее. А 22 декабря стало известно, что Польша и Украина согласовали план по разблокировке границы и забастовка может закончиться до Рождества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше "нашли виновных" в блокаде границы.