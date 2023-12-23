Поляки разблокируют один из пунктов пропуска на границе с Украиной, но с условиями: подробности

Блокада в этом пункте пропуска приостановлена на полторы недели, но есть шанс, что не возобновится вовсе

В субботу, 23 декабря, блокаду на пункте пропуска "Шегини-Медыка" удалось приостановить. Польские фермеры взамен на это выдвинули три условия.

Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак на своей странице в Twitter. Также он пообещал в 2024 году еще раз встретиться с фермерами.

Так, Михал Колодзейчак встретился с забастовщиками на границе, и они согласились открыть дорогу для украинских фур с 24 декабря по 2 или 3 января 2024 года. Однако взамен на это они потребовали как можно скорее реализовать три пункта:

дотации на закупку кукурузы;

сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года;

продление кредитов ликвидности.

Министр аграрной политики Польши пообещал, что в 2024 году сядет за стол переговоров с фермерами, чтобы найти совместное решение проблемы. Он также добавил, что на выполнение требований фермеров потребуется время.

"Протест приостановлен, три основных требования как можно быстрее перейдут в фазу реализации. После Нового года мы садимся за стол, чтобы вместе выработать ожидаемые решения",- написал он в Twitter.

Блокаду могут больше не возобновлять, но при условии, что фермеры получат письменное заявление от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены.

Напомним, что блокада на границе началась 6 ноября, а в пункте пропуска "Шегини-Медыка" — 23 ноября. Польские перевозчики не дают украинским фурам выезжать из страны и заезжать в нее. А 22 декабря стало известно, что Польша и Украина согласовали план по разблокировке границы и забастовка может закончиться до Рождества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше "нашли виновных" в блокаде границы. По словам новой власти, бездействие правительства Моравецкого довело ситуацию до того, что решить проблему будет очень сложно.