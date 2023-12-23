Поляки розблокують один із пунктів пропуску на кордоні з Україною, але з умовами: подробиці

Блокаду в цьому пункті пропуску призупинено на півтора тижні, але є шанс, що зовсім не відновиться зовсім

У суботу, 23 грудня, блокаду на пункті пропуску "Шегіні-Медика" вдалося призупинити. Польські фермери натомість висунули три умови.

Про це повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак на своїй сторінці у Twitter. Також він пообіцяв у 2024 році ще раз зустрітися із фермерами.

Так, Міхал Колодзейчак зустрівся зі страйкарями на кордоні, і вони погодилися відкрити дорогу для українських фур з 24 грудня до 2 чи 3 січня 2024 року. Однак натомість вони вимагали якнайшвидше реалізувати три пункти:

дотації на закупівлю кукурудзи;

збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року;

продовження кредитів ліквідності.

Міністр аграрної політики Польщі пообіцяв, що у 2024 році сяде за стіл переговорів із фермерами, щоб знайти спільне розв'язання проблеми. Він також додав, що на виконання вимог фермерів буде потрібен час.

"Протест припинено, три основні вимоги якнайшвидше перейдуть у фазу реалізації. Після Нового року ми сідаємо за стіл, щоб разом виробити очікувані рішення", — написав він у Twitter.

Блокаду можуть більше не поновлювати, але за умови, що фермери отримають письмову заяву від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані.

Нагадаємо, що блокада на кордоні розпочалася 6 листопада, а в пункті пропуску "Шегіні-Медика" — 23 листопада. Польські перевізники не дають українським фурам виїжджати з країни та заїжджати до неї. А 22 грудня стало відомо, що Польща та Україна погодили план розблокування кордону і страйк може закінчитися до Різдва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі "знайшли винних" у блокаді кордону. За словами нової влади, бездіяльність уряду Моравецького довела ситуацію до того, що розв'язати проблему буде дуже складно.