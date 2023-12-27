Польский премьер Туск собрался в Киев: что он планирует там делать

Туск обещает сделать все возможное для решения проблемы на границе

Новый польский премьер-министр Дональд Туск намерен в ближайшее время посетить Украину с официальным визитом. Его визит пройдет на фоне забастовки польских перевозчиков на украинской границе, которая уже нанесла безумный ущерб украинской экономике.

Об этом сам Туск заявил во время своей пресс-конференции 27 декабря в Варшаве, передает телеканал TVN24. В ходе визита Туск планирует решить ряд вопросов в отношениях двух стран, в том числе решить проблему блокирования границы.

"Неправильно ехать в Киев и посвящать весь визит вопросам польского транспорта. Но мы подготовим этот визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом было понятно, чего нужно достичь", – отметил он.

Туск также сказал, что будет лично просить польских водителей не блокировать украинскую границу, поскольку Украина ведет тяжелую войну против России. Однако, добавил он, проблема в том, что скорая смена нормативно-правовых актов на уровне Европейского Союза выглядит нереальной – а именно этого требуют блокировщики.

"Ситуация драматична, и я могу заявить, что сделаю все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских транспортных компаний", – резюмировал он.

Почему поляки блокируют границу

Дальнобойщики неоднократно выражали свое недовольство из-за отмены системы разрешений для украинских коллег. С 6 ноября они начали блокировать границу, не пропуская фуры с грузом. Это привело к огромным убыткам для экономики Украины. Только за первые две недели наша страна потеряла около 400 млн евро.

Впоследствии украинцы нашли необычный способ обойти блокировку границы, то есть перевозить фуры по железной дороге. Но он оказался слишком дорогим. Расходы на логистику выросли в разы, что негативно сказалось на ценах украинской продукции и ее конкурентоспособности.

Нынешнее правительство Польши во главе с Дональдом Туском, избранным в декабре 2023 года, пытается решать проблему. Ожидается, что вскоре границу разблокируют.

Однако есть мнение, что причина происходящего не только в отмене разрешений для украинских водителей. Возможно, Польшу пугает потенциал бизнеса в Украине, о чем писал "Телеграф".