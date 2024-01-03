Поляки знову загрожують блокадою одного з пунктів пропуску: вже висунули вимоги

Протестувальники чекають на письмове підтвердження від влади

Польські фермери знову вибухнули погрозами відновити блокаду пункту "Медика — Шегині". Вони чекають на письмове підтвердження про виконання їхніх вимог.

Про це заявив лідер протестувальників Роман Кондров. Інформацію передає Polska Agencja Prasowa.

"Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемось до блокади", — сказав він.

Нагадаємо, що польські фермери розпочали свій протест ще 23 листопада 2023 року. Припинено його було 24 грудня. Днем раніше до пунку "Медика — Шегині" прибув міністр сільського господарства Чеслав Секерський, який запевнив потестувальників у тому, що їхні вимоги будуть виконані.

Серед іншого поляки наполягають на:

включення субсидії на кукурудзу;

збільшення суми ліквідних кредитів фермерам;

збереження сільськогосподарського податку лише на рівні минулого року.

За словами лідера протестуючих фермерів Кондрова, поки що він не отримав письмових запевнень у тому, що їхні умови будуть виконані.

"Ми хочемо отримати такі запевнення у письмовій формі, і я обговорюватиму це в середу, зокрема, із заступником міністра сільського господарства Стефаном Краєвським… Для нас важливо, щоб ми отримали письмове запевнення, що наші вимоги будуть виконані. Якщо міністр не може дати такого запевнення, хай це напише прем’єр-міністр", — додав він.

Якщо ж переговори в середу, 3 січня, не дадуть результатів, фермери знову заблокують пункт пропуску.

Протести на кордоні з Україною влаштовували не лише фермери. 6 листопада польські перевізники розпочали страйки у низці пунктів пропуску. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Але 22 грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування кордону.

Раніше "Телеграф" писав, що уряд Польщі звинуватив попередню владу у блокаді. Нібито вони перетворили його на "гордіїв вузол, який затягнувся".