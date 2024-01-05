Що робити, якщо відмовили гальма - 2 безпечних методи зупинити авто (відео)

Головне — не панікуйте, зупинити машину можна

Усі, напевно, пам’ятають фільм "Не гальмуй", де у розумного автомобіля головного персонажа відмовили гальма. Тоді уся родина отримала неабиякий стрес.

І дійсно, коли стається така непередбачувана ситуація, більшість водіїв панікують. Але саме у таких випадках знадобиться холодний розум. Важливо швидко та безпечно зупинити транспортний засіб, аби ніхто не отримав травм.

Є 2 ефективних та безпечних методи зупинити авто, коли у нього відмовили гальма. Зазначимо, що вони працюють на машинах з механічними коробками передач.

Гальмування двигуном

Одним з найбезпечніших методів, який вивчають в автошколі, і про який більшість у паніці забувають, є гальмування двигуном. Щоб ефективно використовувати цей метод, водій повинен послідовно скидати передачі, зменшуючи швидкість автомобіля. При цьому важливо враховувати режим обертання двигуна та правильно догальмовувати, використовуючи ручник. Цей метод може стати дієвим рішенням, забезпечуючи плавне зупинення автомобіля в умовах відсутності гальм.

Як працює цей метод, наочно показує користувачка Tiktok yanakhalamandra.

Гальмування ручником

Хоча гальмування ручником є ефективним на низьких швидкостях, важливо розуміти, що при високій швидкості цей метод може стати небезпечним. Розглянемо його як засіб тимчасового гальмування, а не основний спосіб зупинки автомобіля, оскільки це може призвести до втрати керованості та подальших проблем з трансмісією. Завжди пам'ятайте, що знання ефективних методів безпечної зупинки автомобіля може виявитися дуже важливим у критичних ситуаціях на дорозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Toyota протягом 30 років підробляли результати краш-тестів. Компанія проводить службове розслідування.