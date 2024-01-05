Деякі Mercedes вміють стрибати: для чого в авто цей спеціальний режим (відео)

Спеціально для реперів, чи що?

Сучасні автомобілі просто наповнені різними інноваційними та корисними функціями. Це і круїз-контроль, всілякі датчики і лідари, утримання у смузі та навіть автопілот.

Найвідоміші автовиробники завжди хочуть привабити покупців унікальними функціями. Наприклад, одну з таких уже впровадили в автомобілях німецької марки Mercedes.

Для чого автомобілі Mercedes навчили стрибати

Інженери компанії розробили спеціальний режим, завдяки якому автомобіль підіймається та опускається на підвісці. Виглядає це ніби машина хитається або навіть підстрибує.

Створено цей режим для того, щоб допомогти колесам вибратися з піску чи бруду. Водії уже оцінили нову видумку. Щоправда, багато хто використовує її не зовсім за призначенням. Наприклад, під час стояння в заторах. Інших водіїв це також веселить.

Відомо, що такими підвісками уже оснащені Mercedes-Benz GLE-Class та Mercedes-Benz GLS-Class. Обидві моделі побудовані на одній платформі.

Називається ця система E-ABC. Але насправді це більше, ніж просто смішна фішка. Призначена вона для збільшення дорожнього просвіту. Разом з режимом Free Driving Assist вона дозволяє вибратись з болота чи снігу. Працює режим лише на низьких швидкостях.

Цікаво, що функція не отримала широкої популярності серед покупців. Можливо, тому, що на таких елітних автівках мало кому потрібно їздити по багнюці.

Раніше "Телеграф" розповідав про унікальну систему повного приводу Quattro в Audi. Вона дозволяє невеличкому седану проходити, здавалось би, непрохідні сніги.