Cybertruck Ілона Маска ховається: невеличкий седан Audi чудово впорався з непрохідними снігами (відео)

У цієї Audi є невеличкий секрет

Коли на вулиці снігові замети або ви застрягли десь під час хуртовини у лісі, здавалось би, впоратись зможе хіба що повнопривідний пікап, і то не завжди. Навіть вражаючий та розрекламований пікап Ілона Маска не впорався б з такими снігами, адже ще нещодавно він не міг подолати звичайну кучугуру снігу — його витягували два бензинові позашляховики.

Та, виявляється, деякі легковики чудово можуть впоратися з таким складним завданням. Наприклад, у відео, яку було опубліковане на інстаграм-сторінці autobazar_ua, продемонстровано, як Audi на величезній швидкості пробирається по снігу.

У всьому "винна" система повного приводу Quattro

Седан Audi виявився справжнім майстром у подоланні зимових труднощів. Річ у тім, що автомобіль оснащено унікальною системою повного приводу Quattro, розробленою компанією Audi. Ця технологія не лише надає автомобілю вражаючі динамічні характеристики, але й забезпечує йому надзвичайну стійкість та контроль навіть в найекстремальніших умовах.

Суть системи Quattro полягає в тому, щоб забезпечити постійний привід на всі чотири колеса, розподіляючи потужність в залежності від умов дороги та руху автомобіля. В основі системи лежить центральний диференціал, який автоматично розподіляє обертовий момент між передніми та задніми колесами в оптимальному співвідношенні.

Однак особливістю Quattro є його здатність адаптуватися в реальному часі до змін у швидкості, обертального моменту та умов дороги. Завдяки електронним системам управління, система Quattro може миттєво визначити, на які колеса слід направити більше потужності, щоб забезпечити максимальну тягу та стабільність.

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