Cybertruck Илона Маска скрывается: небольшой седан Audi отлично справился с непроходимыми снегами (видео)

У этой Audi есть небольшой секрет

Если на улице снежные заносы или вы застряли где-то во время метели в лесу, казалось бы, справиться сможет разве что полноприводный пикап, и то не всегда. Даже впечатляющий и разрекламированный пикап Илона Маска не справился бы с такими снегами, ведь еще недавно он не мог преодолеть обычную сугроб снега — его вытаскивали два бензиновых внедорожника.

Но, оказывается, некоторые легковушки прекрасно справляются с такой сложной задачей. Например, в видео, опубликованном на инстаграмм-странице autobazar_ua, продемонстрировано, как Audi на огромной скорости пробирается по снегу.

Во всем "виновата" система полного привода Quattro

Седан Audi оказался настоящим мастером в преодолении зимних затруднений. Дело в том, что автомобиль оснащен уникальной системой полного привода Quattro, разработанной Audi. Эта технология не только придает автомобилю впечатляющие динамические характеристики, но и обеспечивает чрезвычайную устойчивость и контроль даже в самых экстремальных условиях.

Суть системы Quattro состоит в том, чтобы обеспечить постоянный привод на все четыре колеса, распределяя мощность в зависимости от дороги и движения автомобиля. В основе системы лежит центральный дифференциал, автоматически распределяющий крутящий момент между передними и задними колесами в оптимальном соотношении.

Однако особенностью Quattro является его способность адаптироваться в реальном времени к изменениям в скорости, крутящем моменте и условиях дороги. Благодаря электронным системам управления система Quattro может мгновенно определить, на какие колеса следует направить больше мощности, чтобы обеспечить максимальную тягу и стабильность.

Как ранее сообщал Телеграф, Huawei выпустила флагманский кроссовер с 9 дисплеями в салоне. Он будет иметь две версии.