Названо топ-3 найнадійніших вживаних позашляховиків до $7 тисяч

Це найкращі дешеві позашляховики

Позашляховики обирають водії, які часто виїжджають на природу, в село, рухаються проблемними дорогами. Проте не всі наважуються на купівлю такого авто, адже вони коштують більше, ніж звичайні легкові авто, а також дорожчі в обслуговуванні.

На щастя, є декілька моделей, які на вторинному ринку України можна купити за ціною у близько 7000 доларів. Усі вони не вимагають вартісного ремонту та експлуатації.

Kia Sportage першої генерації

Зараз Sportage — це скоріш компактний кросовер, який не має дуже помітних позашляхових властивостей. Проте це не стосується першої генерації, яка вирізняється надійністю та витривалістю.

Несправності у Kia Sportage 10-річного віку можуть виникати лише через великі пробіги, адже природний знос машини ніхто не скасовував. Але якщо вибирати варіант зі 100-150 тисяч на одометрі, ви не витратите чимало коштів на його обслуговування. Максимум — потрібно буде замінити ступиці спереду або муфти під’єднання передньої осі. Вони традиційно вважаються слабкими місцями цієї моделі.

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara — дорогий позашляховик з елітним наповненням салону та дуже якісними двигунами. Якщо ваш бюджет обмежений на позначці у 7 тисяч доларів, вдасться придбати Vitara, якому буде 10-15 років. Але, незважаючи на свій вік, це дуже надійна автівка.

Вона оснащена якісним 2-літровим бензиновим двигуном потужністю у 128 кінських сил. На позначці у 250 тисяч пробігу тут потрібно буде замінити підшипники або інші не дуже дорогі запчастини.

Jeep Cherokee

Jeep Cherokee першої генерації — ідеальний автомобіль для важкого бездоріжжя. Експерти радять обирати варіант з 4-літровим шестициліндровим бензиновим двигуном. Це оптимальний варіант за надійністю та динамікою руху.

Крім надійного мотора, цей автомобіль ще й має відмінну стійкість до корозії. Тому Jeep Cherokee зараз вважається одним з найкращих варіантів на ринку вживаних позашляховиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Tesla Cybertruck майже неможливо зремонтувати. Це авто стане кошмаром для механіків та страхових фірм.