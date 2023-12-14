Лише елітні марки: які авто одеського військкома-мільйонера потрапили під арешт (фото)
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Крім елітного автопарку, що коштує мільйони, ДБР арештувало дорогу нерухомість в Іспанії
Досудове бюро розслідувань арештувало іспанське майно скандального колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова. Під арешт потрапили вілла в Іспанії, записана на його маму, а також офіс вартістю понад 500 тисяч євро.
Крім того, ДБР арештувало 5 елітних автівок різних марок. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Бюро.
Дуже "скромний" автопарк Борисова: які у нього є авто та скільки вони коштують
Арешт наклали у рамках кримінального провадження за декількома статтями, зокрема, в одержанні коштів, отриманих злочинним шляхом, легалізації їх, корупційних діях тощо. За матеріалами розслідування арештоване майно, кошти, банківські рахунки колишнього начальника ТЦК та СП Одеської області і його сім’ї.
Зокрема, в автопарку Борисова є аж шість елітних автівок різних років випуску. Розповімо про них детальніше
Toyota Land Cruiser 2023 року випуску
Toyota Land Cruiser — це легендарний позашляховик, який виробляє японська компанія Toyota ще з 1951 року. Він оснащений великими колесами, має високий кліренс, дуже потужні мотори. І, звісно, шалений цінник. У 2023 році Toyota Land Cruiser коштує близько ста тисяч доларів. І це у найдешевшій комплектації.
Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску
Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску, або Гелендваген, як його ще називають у народі, — найдорожче авто Борисова, про яке поки що вдалося дізнатися слідчим з ДБР.
Це розкішний позашляховик, який вартує дуже дорого для пересічних українців, навіть якщо це авто з неабияким пробігом. А якщо це "Гелік" 2022 року у найкращій комплектації, то цінник на таке авто може досягати рекордних 365 тисяч доларів і більше.
Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску
Це розкішний електрофургон 2022 року випуску, який коштує понад 100 тисяч доларів. Він оснащений потужним акумулятором на 100kWh, а двигун розвиває потужність 204 кінські сили.
Саме про цей автомобіль розповідали журналісти "Української правди" у відео, коли навідались до іспанської Марбельї, де живе родина чиновника. Зареєстроване авто військового комісара на матір.
Mercedes-Benz GLE 400 2021 року випуску
Mercedes-Benz GLE 400 є позашляховиком середнього розміру, представником лінійки GLE компанії. Зазвичай він обладнаний бензиновим V6-циліндровим двигуном потужністю близько 615 кінських сил та автоматичною трансмісією. Всередині в авто розкішний інтер’єр з використанням високоякісних матеріалів та сучасних інформаційних систем.
Такий автомобіль може коштувати 165 тисяч доларів і навіть більше. Все залежить від його комплектації.
Porsche Macan GTS 2016 року
Porsche Macan GTS 2016 року є однією з версій компактного позашляховика Macan, виробленого німецьким виробником автомобілів Porsche. Він обладнаний потужним 3-літровим шестициліндровим двигуном з турбонаддувом. Автомобіль може розвивати понад 360 кінських сил.
В інтер'єрі можна очікувати використання високоякісних матеріалів, сучасних технологій та спортивних сидінь. Коштує таке авто в Україні понад 40 тисяч доларів. Але якщо Борисов купував Porsche Macan GTS у новому стані, воно могло коштувати і 60 тисяч.
Audi A6 1999
І, врешті решт, найдешевшим і найстарішим автомобілем в автопарку Борисова є представницький седан A6. Audi A6 1999 року був потужним, мав розкішний інтер’єр, у якому використовувались високоякісні матеріали, а опції відповідали стандартам того часу. Зараз таке авто в Україні коштує до 6700 доларів.
Раніше "Телеграф" писав, як Борисов "вирядився" в суд. Лише два елементи з його одягу в той день виявилися дорожчими за середню зарплату пересічного українця.