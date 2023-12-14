Только элитные марки: какие авто одесского военкома-миллионера попали под арест (фото)

Помимо элитного автопарка, который стоит миллионы, ДБР арестовало дорогую недвижимость в Испании.

Досудебное бюро расследований арестовало испанское имущество скандального бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. Под арест попали вилла в Испании, записанная на его маму, а также офис стоимостью более 500 тысяч евро.

Кроме того, ДБР арестовало 5 элитных автомобилей разных марок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро.

Очень "скромный" автопарк Борисова: какие у него есть авто и сколько они стоят

Арест наложили в рамках уголовного производства по нескольким статьям, в частности, в легализации средств, полученных преступным путем, коррупционных действиях и т.п. По материалам расследования арестовано имущество, денежные средства, банковские счета бывшего начальника ТЦК и СП Одесской области и его семьи.

В частности, в автопарке Борисова есть шесть элитных автомобилей разных лет выпуска. Расскажем о них подробнее.

Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска

Toyota Land Cruiser – это легендарный внедорожник, производимый японской компанией Toyota еще с 1951 года. Он оснащен большими колесами, обладает высоким клиренсом, очень мощными моторами. И, конечно, безумный ценник. В 2023 году Toyota Land Cruiser стоит около ста тысяч долларов. И это в самой дешевой комплектации.

Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска

Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска, или Гелендваген, как его еще называют в народе, — самый дорогой автомобиль Борисова, о котором пока удалось узнать следователям из ДБР.

Это роскошный внедорожник, который стоит очень дорого для рядовых украинцев, даже если это авто с большим пробегом. А если это "Гелик" 2022 года в лучшей комплектации, то ценник на такой автомобиль может достигать 365 тысяч долларов и больше.

Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска

Это роскошный электрофургон 2022 года выпуска, который стоит свыше 100 тысяч долларов. Он оснащен мощным аккумулятором на 100kWh, а двигатель развивает мощность 204 лошадиные силы.

Именно об этом автомобиле рассказывали журналисты "Украинской правды" в видео, когда посетили испанскую Марбелью, где живет семья чиновника. Зарегистрирован автомобиль военного комиссара на мать.

Mercedes-Benz GLE 400 2021 года выпуска

Mercedes-Benz GLE 400 является внедорожником среднего размера, представителем линейки компании GLE. Обычно он оснащен бензиновым V6-цилиндровым двигателем мощностью около 615 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. Внутри авто роскошный интерьер с использованием высококачественных материалов и современных информационных систем.

Такой автомобиль может стоить 165 тысяч долларов и даже больше. Всё зависит от его комплектации.

Porsche Macan GTS 2016 года

Porsche Macan GTS 2016 является одной из версий компактного внедорожника Macan, производимого немецким производителем автомобилей Porsche. Он оснащен мощным 3-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом. Автомобиль может развивать более 360 лошадиных сил.

В интерьере можно ожидать использования высококачественных материалов, современных технологий и спортивных сидений. Стоит такой автомобиль в Украине более 40 тысяч долларов. Но если Борисов покупал Porsche Macan GTS в новом состоянии, то оно могло стоить и 60 тысяч.

Audi A6 1999

И, наконец, самым дешевым и самым старым автомобилем в автопарке Борисова является представительский седан A6. Audi A6 в 1999 году был мощным, обладал роскошным интерьером, в котором использовались высококачественные материалы, а опции соответствовали стандартам того времени. Сейчас такой автомобиль в Украине стоит до 6700 долларов.

Ранее "Телеграф" писал, как Борисов "нарядился" в суд. Лишь два элемента из его одежды в тот день оказались дороже средней зарплаты рядового украинца.