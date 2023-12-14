На испанской вилле военкома-миллионера провели обыски: подробности и фото

На недвижимость уже наложили арест

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. В ходе расследования было установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания

Как сообщает пресс-служба ГБР, в частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м. Также в феврале 2023 г. он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

13 декабря 2023 года на основании отправленного Государственным бюро расследований запроса о международной правовой помощи Национальной Полицией Королевства Испания с участием работников Главного следственного управления ГБР проведены обыски в приобретенной родственниками военкома вилле и офисном помещении. В ходе обысков изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи.

На основании собранных доказательств и запроса ГБР компетентным органом Королевства Испания был наложен арест на эти виллу и офисное помещение. ГБР выразило благодарность работникам Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Королевства Испания за оперативное выполнение задач в рамках международного сотрудничества и сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией и другими преступлениями.

В ГБР подчеркнули, что в настоящее время бывший военком подозревается:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенной в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в организации легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209);

в превышении служебных полномочий и предоставлении незаконных указаний подчиненным сотрудникам о необходимости положительного решения вопроса об избегании от призыва в ряды Вооруженных сил Украины определенным им лицам за денежное вознаграждение;

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По материалам расследования ГБР суд арестовал на имущество, деньги и банковские счета эксначальника Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи. Среди ранее арестованного имущества:

земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области;

два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м;

домовладение в Одессе площадью 78,5 га;

две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;

автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021;

автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска;

автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и прочее.

Напомним, против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало экс-чиновника в июле 2023 года, суд поместил его под стражу. В тот же месяц подозреваемый был уволен с военной службы.