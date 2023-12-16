Названы топ-3 самых надежных подержанных внедорожников до $7 тысяч

Это самые лучшие дешевые внедорожники

Внедорожники выбирают водители, часто выезжающие на природу, в село, которые двигаются по проблемным дорогам. Однако не все решаются на покупку такого авто, ведь они стоят больше, чем обычные легковые авто, а также более дорогие в обслуживании.

К счастью, есть несколько моделей, которые на вторичном рынке Украины можно купить по цене около 7000 долларов. Все они не требуют дорогого ремонта и эксплуатации.

Kia Sportage первого поколения

Сейчас Sportage – это скорее компактный кроссовер, не обладающий слишком заметными внедорожными свойствами. Однако это не касается первого поколения, которое отличается надежностью и выносливостью.

Неисправности у Kia Sportage 10-летнего возраста могут возникать только из-за больших пробегов, ведь естественный износ машины никто не отменял. Но если выбирать вариант из 100-150 тысяч на одометре, вы не потратите немало средств на его обслуживание. Максимум – нужно будет заменить ступицы спереди или муфты подключения передней оси. Они обычно считаются слабыми местами этой модели.

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara – дорогой внедорожник с элитным наполнением салона и очень качественными двигателями. Если ваш бюджет ограничен на отметке 7 тысяч долларов, удастся приобрести Vitara, которому будет 10-15 лет. Но, несмотря на свой возраст, это очень надежный автомобиль.

Машина оснащена качественным 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 лошадиных сил. На отметке 250 тысяч пробега здесь нужно будет заменить подшипники или другие не слишком дорогие запчасти.

Jeep Cherokee

Jeep Cherokee первого поколения — идеальный автомобиль для тяжелого бездорожья. Эксперты советуют выбирать вариант с 4-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем. Это оптимальный вариант по надежности и динамике движения.

Помимо качественного мотора, этот автомобиль еще и обладает отличной стойкостью к коррозии. Поэтому Jeep Cherokee сегодня считается одним из лучших вариантов на рынке подержанных внедорожников.

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