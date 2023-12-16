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Названы топ-3 самых надежных подержанных внедорожников до $7 тысяч

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Внедорожники Новость обновлена 16 декабря 2023, 13:49
Внедорожники. Фото MMR

Это самые лучшие дешевые внедорожники

Внедорожники выбирают водители, часто выезжающие на природу, в село, которые двигаются по проблемным дорогам. Однако не все решаются на покупку такого авто, ведь они стоят больше, чем обычные легковые авто, а также более дорогие в обслуживании.

К счастью, есть несколько моделей, которые на вторичном рынке Украины можно купить по цене около 7000 долларов. Все они не требуют дорогого ремонта и эксплуатации.

Kia Sportage первого поколения

Kia Sportage

Сейчас Sportage – это скорее компактный кроссовер, не обладающий слишком заметными внедорожными свойствами. Однако это не касается первого поколения, которое отличается надежностью и выносливостью.

Неисправности у Kia Sportage 10-летнего возраста могут возникать только из-за больших пробегов, ведь естественный износ машины никто не отменял. Но если выбирать вариант из 100-150 тысяч на одометре, вы не потратите немало средств на его обслуживание. Максимум – нужно будет заменить ступицы спереди или муфты подключения передней оси. Они обычно считаются слабыми местами этой модели.

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara – дорогой внедорожник с элитным наполнением салона и очень качественными двигателями. Если ваш бюджет ограничен на отметке 7 тысяч долларов, удастся приобрести Vitara, которому будет 10-15 лет. Но, несмотря на свой возраст, это очень надежный автомобиль.

Машина оснащена качественным 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 лошадиных сил. На отметке 250 тысяч пробега здесь нужно будет заменить подшипники или другие не слишком дорогие запчасти.

Jeep Cherokee

Jeep Cherokee

Jeep Cherokee первого поколения — идеальный автомобиль для тяжелого бездорожья. Эксперты советуют выбирать вариант с 4-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем. Это оптимальный вариант по надежности и динамике движения.

Помимо качественного мотора, этот автомобиль еще и обладает отличной стойкостью к коррозии. Поэтому Jeep Cherokee сегодня считается одним из лучших вариантов на рынке подержанных внедорожников.

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