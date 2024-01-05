Некоторые Mercedes умеют прыгать: для чего у авто этот специальный режим (видео)

Специально для рэперов, что ли?

Современные автомобили просто наполнены разными инновационными и полезными функциями. Это и круиз-контроль, всевозможные датчики и лидары, удержание в полосе и даже автопилот.

Самые известные автопроизводители всегда хотят привлечь покупателей уникальными функциями. К примеру, одну из таких уже внедрили в автомобилях немецкой марки Mercedes.

Для чего автомобили Mercedes научили прыгать

Инженеры компании разработали специальный режим, благодаря которому автомобиль поднимается и опускается на подвеске. Выглядит это так, как будто машина качается или даже подпрыгивает.

Создан этот режим для того, чтобы помочь колесам выбраться из песка или грязи. Водители уже оценили новый вымысел. Правда, многие используют ее не совсем по назначению. Например, во время стояния в пробках. Других водителей это тоже радует.

Известно, что такими подвесками уже оборудованы Mercedes-Benz GLE-Class и Mercedes-Benz GLS-Class. Обе модели построены на одной платформе.

Называется эта система E-ABC. Но на самом деле это больше, чем просто смешная фишка. Предназначена она для увеличения дорожного просвета. Вместе с режимом Free Driving Assist она позволяет выбраться из болота или снега. Работает только на низких скоростях.

Любопытно, что функция не получила широкой популярности среди покупателей. Возможно, потому, что на таких элитных автомобилях мало кому нужно ездить по грязи.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уникальной системе полного привода Quattro в Audi. Она позволяет небольшому седану проходить, казалось бы, непроходимые снега.