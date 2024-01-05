Результати краш-тестів авто підробляли протягом 30 років: подробиці скандалу в Toyota

Важко повірити, що ніхто нічого не знав

Днями навколо японського автовиробника Daihatsu, що належить найпопулярнішому бренду у світі Toyota, розгорівся скандал. Через це виробництво на усіх чотирьох фабриках зупинили.

Річ у тім, що дочірня компанія Toyota протягом 30 років підробляла результати випробувань краш-тестів своїх автомобілів, повідомляє CNN. Цей бренд, нагадаємо, виробляє невеличкі дешеві седани, що мають популярність. В Україні вони також є, хоч і не широко представлені.

Подробиці скандалу

Складання нових авто на заводах Daihatsu припинили щонайменше до кінця січня. Усі 9 тисяч співробітників виробництва залишаться без роботи на цей час.

У Toyota уже прокоментували цю ситуацію, сказавши, що вона "похитнула самі основи компанії". Там вважають, що Daihatsu потрібні глобальні реформи.

Докази втручання у тести безпеки знайшли представники незалежного комітету. Виявилось, що результати краш-тестів неправдиві щодо 64 моделей. Серед них є і такі, що продаються під маркою Toyota.

Зараз виробництво призупинене, імпорт автівок — теж. Тривають консультації з владою Японії щодо подальших дій компанії.

Зазначимо, що це уже не перший скандал, пов’язаний з неправдивими даними щодо краш-тестів авто компанії Toyota. У квітні з’ясувалося, що порушення стандартів краш-тестів виявили у 88 тисячах автомобілів японського автовиробника. Вони поставлялися в основному у Таїланд та Малайзію.

У травні порушення знайшли у 2 гібридних моделях Toyota. Їх зняли з виробництва.

Тепер же слідчий комітет виявив 174 випадки маніпуляції. Найстаріший із них — 1989 року. Це означає, що хтось з Toyota вдавався до обману протягом 30 років. На акціях компанії скандал уже відобразився — їхня вартість впала на 4%.

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