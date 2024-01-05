Новий Renault Duster вже продають в Європі: "Телеграф" дізнався, чому українці побачать його лише за 1,5 роки

Французи вирішили, що українцям не потрібні нові покоління найпопулярнішого кросовера

Стало відомо, що новий кросовер Dacia Duster уже продається в Європі. Це третє покоління одного з найпопулярніших в Україні та країнах ЄС автомобіля, що щороку розходиться величезними тиражами.

Та українці його можуть і не дочекатися. "Телеграф" дізнався, що не так із постачанням нових моделей дочірнього підприємства румунського автовиробника Renault.

Як вдалось з’ясувати в дилерському центрі Renault в Україні, до кінця 2024 року нашим громадянам пропонуватимуть лише Duster теперішнього покоління. Кросовер з новим типом кузова можна буде отримати щонайменше лише з літа 2025 року, тобто через 1,5 року. Виявляється, такою є політика головного офісу автовиробника, що розташований у Франції. Хоча у всіх країнах Євросоюзу нові моделі можна буде отримати вже в березні цього року.

"До України ці продажі не мають жодного відношення, для нас виготовляють ще старий Дастер", — сказали журналісту "Телеграфа" у дилерському центрі.

Особливості Dacia Duster 2024 року випуску

Новий Dacia Duster продаватимуть у бензинових та гібридних версіях. Також буде автомобіль на газі, тобто з заводським ГБО. Ціни на автомобіль, порівняно з попередніми поколіннями, виросли. Але оснащення також.

Стартова ціна автомобіля складатиме 19 тисяч євро. Для купівлі будуть доступні такі двигуни: 1-літровий бензиновий (100 к.с.) з газобалонним обладнанням, м’який гібрид — 1,2 літра бензин +електроустановка на 48 вольт (130 к.с.), а також 1,6-літровий бензиновий з 2 електромоторами (140 к.с.)

Гібриди коштуватимуть 23 та 26 тисяч євро відповідно. А повний привід буде лише для гібриду з потужністю 130 "коней".

Уже в найдешевшій комплектації авто матиме кондиціонер, панктронік, литі диски та 8-дюймовий сенсорний дисплей. Комплектація Journey додатково може похвалитись камерою, навігатором з тачскріном, безпровідною зарядкою, клімат-контролем та віртуальною панеллю приладів.

Раніше "Телеграф" писав, які автомобілі найкраще підходять для встановлення ГБО. Є 7 важливих нюансів, які потрібно знати.