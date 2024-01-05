Новый Renault Duster уже продают в Европе: "Телеграф" узнал, почему украинцы увидят его только через 1,5 года

Французы решили, что украинцам не нужны новые поколения самого популярного кроссовера

Стало известно, что новый кроссовер Dacia Duster уже продается в Европе. Это третье поколение одного из самых популярных в Украине и странах ЕС автомобиля, ежегодно расходящегося огромными тиражами.

Но украинцы его могут и не дождаться. "Телеграф" узнал, что не так с поставкой новых моделей дочернего предприятия румынского автопроизводителя Renault.

Как удалось выяснить в дилерском центре Renault в Украине, до конца 2024 года нашим гражданам будет предлагаться только Duster нынешнего поколения. Кроссовер с новым типом кузова можно будет получить по меньшей мере только с лета 2025 года, то есть через 1,5 года. Оказывается, такова политика головного офиса автопроизводителя, расположенного во Франции. Хотя во всех странах Евросоюза новые модели можно получить уже в марте этого года.

"К Украине эти продажи не имеют никакого отношения, для нас производят еще старый Дастер", — сказали журналисту "Телеграфа" в дилерском центре.

Особенности Dacia Duster 2024 года выпуска

Новый Dacia Duster будет продавать в бензиновых и гибридных версиях. Также будет автомобиль на газе, то есть с заводским ГБО. Цены на автомобиль по сравнению с предыдущими поколениями выросли. Но оснащение тоже.

Стартовая цена автомобиля составит 19 тысяч евро. Для покупки будут доступны следующие двигатели: 1-литровый бензиновый (100 л.с.) с газобаллонным оборудованием, мягкий гибрид – 1,2 литра бензин + электроустановка на 48 вольт (130 л.с.), а также 1,6 -литровый бензиновый с 2 электромоторами (140 л.с.)

Гибриды будут стоить 23 и 26 тысяч евро соответственно. А полный привод будет только для гибрида с мощностью 130 "лошадей".

Уже в самой дешевой комплектации авто будет иметь кондиционер, панктроник, литые диски и 8-дюймовый сенсорный дисплей. Комплектация Journey дополнительно может похвастаться камерой, навигатором с тачскрином, беспроводной зарядкой, климат-контролем и виртуальной приборной панелью.

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