Результаты краш-тестов авто подделывали в течение 30 лет: подробности скандала в Toyota

Трудно поверить, что никто ничего не знал

На днях вокруг японского автопроизводителя Daihatsu, принадлежащего самому популярному бренду в мире Toyota, разгорелся скандал. Поэтому производство на всех четырех фабриках остановили.

Дело в том, что дочерняя компания Toyota в течение 30 лет подделывала результаты испытаний краш-тестов своих автомобилей, сообщает CNN. Этот бренд, напомним, производит небольшие и дешевые седаны. В Украине они тоже есть, хоть и не широко представлены.

Подробности скандала

Сборку новых авто на заводах Daihatsu прекратили по меньшей мере до конца января. Все 9 тысяч сотрудников производства останутся без работы на это время.

В Toyota уже прокомментировали эту ситуацию, сказав, что она "пошатнула сами основы компании". Там считают, что Daihatsu нужны глобальные реформы.

Доказательства вмешательства в испытания безопасности нашли представители независимого комитета. Оказалось, что результаты краш-тестов неправдивы по 64 моделям. Среди них есть и те, которые продаются под маркой Toyota.

Сейчас производство приостановлено, импорт автомобилей тоже. Продолжаются консультации с властями Японии по поводу дальнейших действий компании.

Отметим, что это уже не первый скандал, связанный с ложными данными по краш-тестам авто компании Toyota. В апреле выяснилось, что нарушение стандартов краш-тестов было обнаружено в 88 тысячах автомобилей японского автопроизводителя. Они поставлялись в основном в Таиланд и Малайзию.

В мае нарушения обнаружили в 2 гибридных моделях Toyota. Их сняли с производства.

Теперь же следственный комитет обнаружил 174 случая манипуляции. Самый старый из них – в 1989 году. Это означает, что кто-то из Toyota прибегал к обману в течение 30 лет. На акциях компании скандал уже отразился – их стоимость упала на 4%.

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