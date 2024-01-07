Что делать, если отказали тормоза в авто на "автомате": 3 быстрых и надежных способа остановиться

Водителям назвали 3 надежных способа, как остановить авто на АКПП

Каждому автомобилисту нужно знать, что тормоза нужно всегда держать в исправном состоянии. Для этого нужно правильно ими пользоваться и не забывать проходить регулярный осмотр на СТО.

Но иногда бывает такое, что по какой-то причине тормоза отказывают выполнять свои функции. В таком случае главное – не паниковать. Зная проверенные методы, как быстро остановить авто, вы не попадете в беду.

Способ №1

Используйте ручник или так называемый ручной тормоз. В машинах с автоматической коробкой он также присутствует. Но с ним нужно обращаться аккуратно, ведь на большой скорости использование ручного тормоза может вывести из строя мотор или коробку.

Пользуйтесь ручным тормозом очень плавно. Не затягивайте его до упора сразу, чтобы колеса автомобиля не заблокировались. Также помните, что вас может занести.

Способ №2

Большинство водителей, понявших, что педаль тормозов не реагирует на попытки затормозить, больше не пытаются ее нажимать и паникуют. Однако современные автомобили с АКПП оснащены двухконтурной системой тормозов. Когда первый контур не сработал, через некоторое время включается второй. Для этого нужно несколько раз нажимать на педаль.

Способ №3

Если все перечисленные выше методы не помогают, а машина продолжает двигаться на значительной скорости, нужно въехать в препятствие. Лучше, когда это будет сугроб снега зимой. В крайнем случае нужно тереть колесами о бордюр или въехать в какое-нибудь механическое препятствие на пути. Но это уже последний способ, хуже которого может быть только бездействие. Это может привести к еще худшим последствиям.

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